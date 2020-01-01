سليمان عيد ينعى وفاة النجم محمود جمعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:39 م
محمود جمعة
محمود جمعة
فايقة محمد عادل
نعي الفنان سليمان عيد وفاة الفنان القدير محمود جمعة الذي توفي اليوم، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي

ونشر سيلمان عيد صورة له عبر صفحته الرسمية إنستجرام ، وعلق قائلاً : إن لله وإن إليه راجعون ، توفي إلي رحمة الله تعالي الأستاذ والصديق محمود جمعة ، اللهم ارحمه واغفرله واسكنه فسيح جناته.

يشار أن آخر عمل شارك به محمود جمعة هو مسلسل" قوت القلوب"، من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

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