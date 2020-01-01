وفاء عامر تعلن عن إصابة نجل شقيقتها بكسر في الترقوة

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أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الشديد لإصابة يوسف نجل شقيقتها الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت وفاء عامر قائله: "حبيبي يوسف إبن أيتن بحبه ياريت كلنا ندعي له يتم شفاه علي خير كسر في الترقوة".



وتوالت عليها العديد من التعليقات داعيين له بالشفاء العاجل، وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ألف مليون سلامة ربنا يشفيه ويعافيه حبيبي صغير ربنا يقومه بالسلامة".





يذكر أن وفاء عامر تشارك في فيلم "شريط 6"، وتجسد فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.