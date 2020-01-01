وفاء عامر تعلن عن إصابة نجل شقيقتها بكسر في الترقوة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:37 م
وفاء عامر
وفاء عامر
روان هيثم
أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الشديد لإصابة يوسف نجل شقيقتها الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت وفاء عامر قائله: "حبيبي يوسف إبن أيتن بحبه ياريت كلنا ندعي له يتم شفاه علي خير كسر في الترقوة".

وتوالت عليها العديد من التعليقات داعيين له بالشفاء العاجل، وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ألف مليون سلامة ربنا يشفيه ويعافيه حبيبي صغير ربنا يقومه بالسلامة".


يذكر أن وفاء عامر تشارك في فيلم "شريط 6"، وتجسد فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعة الا ربع

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ أقل من ساعة

زيدان يعلق على إصابة فاران واحتمالية رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

07:26 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن