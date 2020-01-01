مفيد فوزي يكشف أسرار جديدة عن حياته الشخصية.. فيديو

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تحدث الإعلامي مفيد فوزي، عن دور المرأة في حياته، وكيف كانت بداية تعارفه بزوجته آمال العمدة، مشيرا إلى أن زوجته دخلت قلبه منذ أول مرة شاهدها فيها، معلقا: زوجتي التي هفا قلبي لها ودخلت قلبي من رأسه".

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وأضاف "مفيد"، خلال حواره في برنامج "3 ستات"، الذي تشارك في تقديمه الفنانة سلوى محمد علي، مع سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن والدته أرشدته إلى القراءة أفضل الفضائل، وكانت تحسه على احترام الكتاب من خلال عدم الكتابة عليه.



وأوضح مفيد فوزي أن زوجته آمال العمدة، شاركته المشوار الطويل في العمل، وكانت مذيعة صوتها له بصمة في آذان الناس، مؤكدا أنها دخلت قلبه من رأسه.



وأشار إلى أن زوجته دخلت دماغه من خطاب أرسلته له مكون من 170 صفحة وكانت تعلق فيه على مقالات صحفية كتبها وكانت حينها تعمل في شركة سياحة ورآها لأول مرة في الأقصر قائلًأ: "كنت فاكرها إيطالية لكن طلعت مصرية صعيدية".



وفي وقت سابق، قال الإعلامى مفيد فوزى عن النظام المصرى نظام قوى جدا لا يهزه كلام أو إيماءات ولا يحتاج لتكميم الأفواه.



وأضاف إن البقاء طويلا في المنزل خلق شيء من الكآبة، الناس عندما سمع أن هناك انفراجة في النوادى واستمرار النشاط الرياضى فهمت خطأ وظنت أنها ستفتح للأعضاء، وأرى ألا ينبغي أن تفتح المقاهى على الإطلاق.



وتابع: إن كل ما أخشاه هو ارتفاع عدد حالات الوفاة ولا أعتقد أن المواطنون سيطبقون التباعد الاجتماعى في المولات والمطاعم والمقاهى وقصة عودة الكورونا مرة أخرى بالصين مقلقة جدا، وعن موضوع انتشار سارس 2 في الصين قال إنه قاطع السلمون على الرغم انه يؤمن بأن أكثر أكلة صحية هي الأسماك.



وتساءل فوزى هل بعد فتح الأندية ستذهب الأسرة إلى الأندية وسيكون هناك حمامات سباحة، وأشار إلى إن المناولة وهى من أساسيات الكنيسة قد تم إلغاؤها، والناس تعتقد أنها وهى ذاهبة إلى بيوت الله تكون الحماية من الله وهذا تفكير خاطئ، الكمامة صديق أمان والتباعد صديق أمان والمناعة ريهان أمان، وحقيقة الأمورتعتمد على وعى الشعوب.



وأكد أن الوعى الجمعى وعناه ان يكون كل الناس عندها الرغبة في لبس الكمامة والتباعد الاجتماعى وأن يكون الإنسان لديه وعى سياسي يستطيع التفريق بين النفيس والرخيص وأن هناك جماعات شر ويستطيع أن يفرز، وأهم ما يشكل الوعى هو التعليم.





