عمرو سعد بنعى وفاة محمود جمعة

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نعي النجم عمرو سعد وفاة الفنان القدير محمود جمعة الذي توفي اليوم، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي



ونشر عمرو سعد صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت : كنت بحضر لمسلسل من إخراج إبراهيم فخر اللي عرفني بأستاذ محمود جمعة وعمل دور صغير في المسلسل لأول مرة في عمر الستين .



وتابع : وجهه المصري الشقيان المنحوت كان لافت ليا في طيبته وموهنته ومن ساعتها انشغلت بيه وتقريباً لم يفارق أعمالي .



وانهي حديثه قائلاً : اتشرفت بيك با عم محمود وكنت ممثل او جميل تحتاجه الدراما قوي وكنت انسان طيب ورائع ونموذج للأب اللي كان بيجتهد علشان أولاده في صمت الله يرحمك ويكرمك وينور أخرتك يا راجل يا طيب .