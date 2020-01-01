صور جديدة.. محمود جمعة يذهب الى مثواه الآخير بمفرده

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:34 م
محمود جمعة
محمود جمعة
روان هيثم
توفي اليوم الفنان محمود جمعة، وتم تشييع جثمانه في مدفن اسرته بمقابر قرية الشموت بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

وتغيب الفنانون عن تشييع الجثمان لسرعة إجراءات الجنازة واقامتها، ولديه العديد من الابناء الذين انهارا على وفاته أثناء تشييع الجثمان وهم خلود وشروق ومحمد.

يشار أن النجم محمود جمعة كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلى، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي.

وشارك في آخر عمل له في مسلسل" قوت القلوب"، من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

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