بعد واقعة التعدي عليها..إخلاء سبيل دينا مراجيح من النيابة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:31 م
مراجيح
مراجيح
مي مرسي
قامت جهات التحقيق في المشكلة الحادثة لدينا مراجيح،قد قررت إخلاء سبيلها وذلك عقب واقعة الإعتداء عليها بالضرب من قبل شباب طالبو التصوير معها.

وقالت تحقيقات النيابة أن دينا مراجيح، كانت تستغل الشباب حيث طالبت 50 جنيه للصورة الواحدة معها،وتفاجئت بطلب عدد من الشباب التصوير معها بسرعة شديدة، مما أدى إلى إحداث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى التعدي عليها بالضرب.

وتصالح الطرفان بمجرد وصولهم إلى النيابة العامة، وقاما بالتنازل عن المحضر بأخذ ضمان محل إقامتهم.

وتم فصح فيديوهات دينا مراجيح عقب هذه الواقعة، ولم يجدو أي تعدي منها أو مخالفة للعادات والتقاليد، أو التحريض على الفسق والفجور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دينا مراجيح الفجر أخبار الفجر الفني أ

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعة و نصف

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ أقل من ساعة

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعة الا ربع

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ أقل من ساعة

زيدان يعلق على إصابة فاران واحتمالية رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة مع رانيا يوسف في واقعة الفستان

وصول منى فاورق وشيما الحاج لقسم مدينة نصر لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما

الطالبة المثيرة للجدل.. آخر تطورات قضية حنين حسام

تسلسل زمني.. القصة الكاملة لرحلة حنين حسام بالمحاكم

أنباء عن القبض على مودة الأدهم بتهمة الفسق والفجور

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

07:26 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن