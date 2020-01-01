بعد واقعة التعدي عليها..إخلاء سبيل دينا مراجيح من النيابة

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قامت جهات التحقيق في المشكلة الحادثة لدينا مراجيح،قد قررت إخلاء سبيلها وذلك عقب واقعة الإعتداء عليها بالضرب من قبل شباب طالبو التصوير معها.



وقالت تحقيقات النيابة أن دينا مراجيح، كانت تستغل الشباب حيث طالبت 50 جنيه للصورة الواحدة معها،وتفاجئت بطلب عدد من الشباب التصوير معها بسرعة شديدة، مما أدى إلى إحداث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى التعدي عليها بالضرب.



وتصالح الطرفان بمجرد وصولهم إلى النيابة العامة، وقاما بالتنازل عن المحضر بأخذ ضمان محل إقامتهم.



وتم فصح فيديوهات دينا مراجيح عقب هذه الواقعة، ولم يجدو أي تعدي منها أو مخالفة للعادات والتقاليد، أو التحريض على الفسق والفجور.

