"سياحة" مجموعة العشرين تعقد اجتماعها الثاني لمناقشة آثار كورونا

وركزت مجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين في اجتماعها، على مشاركة التقدم في الإجراءات المتخذة استجابةً لآثار جائحة كورونا، كما ناقشت المجموعة أهمية السياحة وسيلةً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.





وجاءت نقاط الحوار الرئيسية حول انتقال السياحة إلى مرحلة التعافي، والتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وأخيًرا السفر السلس وتحسين تجربة المسافر.