الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن رصد 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 15070 حالة.





وذكرت الصحة الجزائرية: أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 937 حالة، وتماثل 490 للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10832 شخصا.



