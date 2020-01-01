أصالة تروج لأغنيتها الجديدة "الحب والسلام" على "إنستجرام"

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أطلقت الفنانه أصالة أغنيتها الجديدة "الحب والسلام" وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وحازت الأغنيه علي إعجاب المشاهدين حيث أنها حققت مشاهداات عاليه في وقت قصير جداً ولازال العدد في تزايد.



وروجت الفنانة أصالة لأغنيتها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وعلقت "أصالة" علي فيديو الأغنية قاصدة الإعلان والترويج للأغنية قائلة :"يمكنكم مشاهدة الفيديو كليب الخاص بأغنيتي الجديده الحب والسلام كامل علي اليوتيوب".



يشار إلي أن أغنية أصالة تمس الجانب الإنساني، حيث أنها تدعو للحب والسلام ومن كلمات الأغنية" أنا الحب.. أنا الغني.... والصداقة والبرائة والإبتسامة، أنا الصبر.... أنا البناء اللي عتيشة طول حياتي بإحترام".



وتستعين النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام" ‏، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وبغد الأشخاص مثل الضابط الذي فقد رجله أثناء عمله في الجيش، واشخاص من فاقدين حاسه النظر والحركة وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة



يذكر أن الأغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان ​محمد رحيم​، تسجيل وميكس وماستر هاني محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.





