أسعار أفضل موبايلات ريلمي في مصر 2020

هواتف Realme جديرة بالثقة في الحقيقة، تستغرق كل علامة تجارية جديدة للهواتف الذكية وقتًا لتؤسس لها مكانًا وسط المنافسين الأقوياء ولتكوّن القاعدة الجماهيرية وهو ما نجحت الشركة فيه بالطبع.





لا غُبار أن هواتف الشركة الصينية تستحق الشراء. في الواقع، أود أن أقول إن هواتف Realme هي الأفضل على الإطلاق في النطاق السعري تحت 4 آلاف جنيه. لقد استخدمت شخصيًا Realme 2 pro لمدة عام ونصف وأنا راضٍ تمامًا. شركة Realme أيضًا تتبع شركة الأم المالكة لوان بلس وأوبو وفيفو.





من ناحية أخرى، تُحاول Realme جاهدة الحصول على لقب العلامة التجارية الأفضل للهواتف الذكية المتوسطة والاقتصادية مثل Xiaomi وهو أمر لا ينقصهم فيه شيء وسيحققونه إذا قاموا بدعاية لائقة لهواتفهم. وفي هذه المقالة سنسرد لكم قائمة بأسعار موبايلات ريلمي في مصر بحسب ما جاء في موقع ريفيو بلس المتخصص في عرض أسعار ومواصفات الموبايلات.





Realme 3

من أول الهواتف التي دخلت إلى السوق المصرية ونجح بسرعة في اكتساب شعبية كبيرة، يأتي الهاتف بتصميم متميز يتكون من واجهة أمامية من زجاج الغوريلا 3 وشاشة IPS LCD محمية بطبقة زجاج غوريلا كما يأتي مع معالج ميدياتك متوسط مُستند على 3 أو 4 جيجابايت رام و32 أو 64 جيجابايت بجانب نظام تشغيل أندرويد 9 قابل للترقية إلى أندرويد 10، كل هذا يكتمل مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 + 2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل وبطارية ممتازة بسعة 4230 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط لنصل في النهاية مع سعر يبلغ 2100 جنيه لنسخة 3 + 32 جيجابايت، 2500 جنيه لنسخة 64 جيجابايت، 3000 جنيه لنسخة 4 + 64 جيجابايت.





Realme 3 Pro

نسخة البرو والتي تأتي بتحسينات وتطويرات ملحوظة في مختلف النواحي تأتي مع تصميم أقوى تُميزه الواجهة الأمامية والتي تأتي من زجاج الغوريلا 5 بجانب شاشة كبيرة الحجم عليها طبقة زجاج الغوريلا 5 ومعالج سناب دراجون 710 الجيد مع أندرويد 9 قابل للترقية بجانب نُسخ متعددة لمناسبة جميع الأذواق: 4 + 64، 6 + 64، 6 + 128 جيجابايت، كل هذا لم ينتهي بعد، هناك كاميرا خلفية مزدوجة أيضًا: 16 + 5 ميجا بكسل ويمكنها تصوير الفيديو بدقة 4K وهي ميزة مثيرة للإعجاب حقًا بجانب كاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل وبطارية 4045 مللي امبير خارقة تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واط الذي يمكنه شحن نصف البطارية في نصف ساعة فقط، هل تريد أن تأخذ نظرة عن كثب عن بداية تميز هواتف ريلمي؟ قم بشراء هذا الهاتف الرائع المتوفر حاليًا في مصر بسعر 3000 جنيه لنسخة 4 + 64 جيجابايت، 3900 جنيه لنسخة 6 + 128 جيجابايت.





Realme 5

حسنًا لا يوجد ريلمي 4 كما هو متوقع ولكن الشركة قفزت إلى الرقم التالي، كان هذا الهاتف من أول الأجهزة التي أسست موضة الكاميرات الرباعية الحالية، يأتي الهاتف بنفس تصميم ريلمي 3 وشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة مميزة محمية بطبقة حماية زجاج الغوريلا من الجيل الثالث كذلك، نظام تشغيل أندرويد 9 ومعالج سناب دراجون 665 المتواضع ووفرة من الإصدارات ولكن المتوفر منهما في مصر فقط نسختان، أبرز نقاط الهاتف تتمثل في الكاميرا الخلفية الرباعية التي تتكون من عدسات بدقة: 12 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل ويمكنها التقاط الفيديو بدقة 4K بجانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل ومستشعر بصمات الأصابع خلف الشاشة وبطارية جبارة 5000 مللي امبير، الهاتف متوفر في مصر بسعر 2500 جنيه لنسخة 3 + 64 جيجابايت، 4 + 128 جيجابايت.





Realme 5 Pro

تُكمل نسخة البرو المسيرة بالتأكيد وتأتي بتغييرات عن النسخة العادية ولكن التصميم كما هو والشاشة أيضًا تأتي من نوع IPS LCD ولكن بدقة Full HD+، المعالج هو سناب دراجون 712 المستند على نفس السوفت وير الخاص بالنسخة العادية ولكن التطوير الملحوظ هو أن كلا النسختين المتاحتين في الأسواق تأتيان مع مساحة تخزين داخلية كبيرة 128 جيجابايت، العظمة تكتمل بوحدة الكاميرا الرباعية التي تتكون من مستشعرات بدقة 48 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل مع تصوير فيديو بدقة 4K وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، مستشعر بصمات الأصابع خلف الشاشة والبطارية هي نفس بطارية Realme 3 Pro بدون أي تغيير، سعر نسخة 4 + 128 جيجابايت في مصر هو 3300 جنيه بينما سيتحتم عليك دفع 700 جنيه إضافية للحصول على ضعف الرام ونفس مساحة التخزين الداخلية.





Realme XT

هذا الهاتف كان يُمثل الانطلاقة الحقيقة للشركة وخروجها من منطقة تصنيع الهواتف الاقتصادية إلى صنع هاتف كامل بمزايا قوية تم تصميمه لاكتساح السوق حرفيًا ومنافسة هواتف سامسونج وشاومي، يأتي الهاتف بتصميم فاخر يتكون معظمه من زجاج الغوريلا 5 بجانب شاشة 6.4 بوصة محمية بزجاج الغوريلا 5 نراها لأول مرة في هواتف ريلمي من طراز سوبر أموليد الرفيع وهي التي اعتدنا أن نراها في هواتف سامسونج، نفس السوفت وير المعتاد بجانب معالج سناب دراجون 712 الجيد، هناك كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، مستشعر بصمات الأصابع محفور تحت الشاشة وهناك بطارية بسعة 4000 مللي امبير بقدرة شحن سريع تصل إلى 20 واط، الهاتف متوفر في مصر في نسخة تأتي مع 8 + 128 جيجابايت وبسعر 5200 جنيه.





Realme C3

رأت الشركة أنه يجب عليها إيلاء بعض الاهتمام إلى الفئة الاقتصادية ومحاولة المنافسة بها لذلك كان ذلك الهاتف هو أحدث هواتفها في تلك الشريحة السعرية تحت 2500 جنيه، يأتي الهاتف بنفس تصميم Realme 3وبنفس الشاشة ولكن بحجم 6.5 بوصة، المعالج هنا هو ميدياتك G70 الجيد ولكن المميز هو أن الهاتف يأتي مع أندرويد 10، الكاميرا تتكون من ثلاث عدسات بدقة 12 + 2 + 2 ميجا بكسل وكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجا بكسل، مستشعر بصمات الأصابع يقع خلف الشاشة والبطارية تأتي بسعة 5000 مللي امبير، يأتي الهاتف مع 3 + 64 جيجابايت ومتوفر في الأسواق بسعر 2000 جنيه.





Realme 6

لعبت ريلمي تلك المرة بطريقة مختلفة قليلًا وقررت رفع سقف التحدي، بدلًا من أن يكون بديلًا لريلمي 5، يأتي الهاتف الجديد بديلًا لنسخة البرو، التصميم لا يشهد أي طفرة بل يأتي بنفس تصميم هواتف الشركة الأولى والذي يتكون من واجهة أمامية من زجاج الغوريلا 3 وظهر من البلاستيك، الشاشة كما هي من طراز IPS LCD، ولكن الخدعة هنا هي الميزات الجديدة وتحديدًا معدل التحديث الذي يبلغ 90 هرتز، للتذكرة فقط هذه الميزة لا تتواجد إلا في الهواتف الرائدة وكان أول من طرحها للجمهور OnePlus 7 وتلته بعد ذلك الكثير من الهواتف وصولًا إلى سلسلة Galaxy S20، السوفت وير هو الأحدث حاليًا والمعالج هو MediaTek G90T الجيد والكاميرا الأمامية والخلفية هي نفس الموجودة في Realme XT، مستشعر بصمات الأصابع على جانب الشاشة والبطارية تأتي بسعة 4300 مللي امبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط التي تشحن الهاتف بالكامل في أقل من ساعة، سعر نسخة 4 + 128 جيجابايت هو 3990 جنيه، 8 + 128 جيجابايت هو 4490 جنيها.





Realme 6 Pro

نسخة البرو تشهد تطويرات في جوانب عديدة مقارنة بالهاتف العادي بداية من التصميم الذي يشهد وجود واجهة أمامية من زجاج الغوريلا 5 والشاشة كما هي بنفس الميزات والسوفت وير كذلك، المعالج هو سناب دراجون 720G الممتاز والكاميرا الخلفية تشهد تواجد عدسات بدقة 64 + 12 + 8 + 2 ميجا بكسل ودعم لتصوير الفيديو بقدرة 4K بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 + 8 ميجا بكسل، مستشعر بصمات الأصابع في نفس المكان أيضًا والبطارية كذلك إذا تنحصر التعديلات في التصميم والمعالج والكاميرا الامامية والخلفية، يأتي الهاتف بسعر 5390 جنيه لنسخة 8 + 128 جيجابايت.





Realme 6i

إذا كنت تريد ترقية هاتفك Realme 5 إلى هاتف في نفس الشريحة السعرية، فهذا الهاتف هو المناسب لك بكل تأكيد، يأتي الهاتف بتصميم اقتصادي وشاشة 6.5 بوصة IPS LCD ولكن بدون معدل تحديث مثل باقي هواتف السلسلة ولكن بنفس السوفت وير، المعالج هو ميديا تك G80 والكاميرا الخلفية رباعية تتكون من مستشعرات بدقة 48 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، مستشعر بصمات الأصابع خلف الشاشة والبطارية تأتي بسعة 5000 مللي امبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، الهاتف متوفر في مصر في نسختين هما: 3 + 64 جيجابايت وبسعر 2890 جنيه، 4 + 128 جيجابايت وبسعر 3390 جنيها.





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لماذا يجب عليك شراء هاتف ريلمي؟

هواتف Realme موثوقة للغاية دعني أخبرك بذلك. أظهر استطلاع حديث أن هواتف Realme لديها أعلى معدلات رضا العملاء. ثق بي أيضًا أنه مع استخدام معتدل، ستحصل دائمًا على حوالي 1 أو 1.5 يومًا من عمر بطارية مديد. كما تأتي معظم هواتفهم مزودة بشاحن سريع في العلبة. علاوة على ذلك، فإن واجهة Realme UI الجديد سلسة للغاية ومرنة، ستقع في حبها حرفياً. فهي تجمع بين بساطة Android مع الحيل الإضافية وبعض الميزات المفيدة لـ colorOS. تعد معالجة الكاميرا ميزة أخرى للعلامة التجارية. تحتوي جميع هواتفهم تقريبًا على إمكانات تصوير رائعة. الصور في الإضاءة المنخفضة لا تزال واضحة للغاية. ثق بي، وادخل إلى عائلة هذه الشركة ولن تنظر أبدًا إلى أي هواتف من علامة تجارية مختلفة مرة أخرى. شيء واحد مشترك بين جميع هواتفها هو عرض القيمة مقابل السعر الرائع الذي يقدمونه.