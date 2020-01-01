تفاصيل تحقيقات النيابة في ضبط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك"
الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:18 م
داليا عادل
كشفت تحقيقات نيابة المقطم، تفاصيل واقعة ضبط دينا مراجيح فتاة "التيك توك" و٦ آخرين عقب القبض عليهم أثناء تصوير فيديو بكورنيش المقطم.
وأفادت التحقيقات أنه أثناء تصوير كلِ من: «دينا عبد الرحمن رزق، مصطفى. خ، محمد. س، محمد.أ، علاء. م، أسامة. م، أحمد.م»، على كورنيش النيل بمنطقة المقطم فيديوهات لبثها على موقع التواصل الاجتماعي نشبت بينهم مشاجرة مع آخرين سخروا منهم فتعدوا على بعضهم البعض بالألفاظ خارجه وسخرية منهم.
وتم تحرير المحضر رقم ٧٧٢٩ لسنة ٢٠٢٠، والعرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد رصدت فتاة شهرتها دينا مراجيح تنشر فيديوهات تحوى على ألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية لآداب مجتمعنا وعلى الفور تم تحديد الفتاة وضبطها، تم تحرير محضر وتم اقتياد المتهمة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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في سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.
وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.
وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الفجر"، عن تفاصيل القبض على"منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها أول امس، بعد الساعة ال٧ مساءا، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.
كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.
يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم.
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