تفاصيل تحقيقات النيابة في ضبط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك"

كشفت تحقيقات نيابة المقطم، تفاصيل واقعة ضبط دينا مراجيح فتاة "التيك توك" و٦ آخرين عقب القبض عليهم أثناء تصوير فيديو بكورنيش المقطم.





وأفادت التحقيقات أنه أثناء تصوير كلِ من: «دينا عبد الرحمن رزق، مصطفى. خ، محمد. س، محمد.أ، علاء. م، أسامة. م، أحمد.م»، على كورنيش النيل بمنطقة المقطم فيديوهات لبثها على موقع التواصل الاجتماعي نشبت بينهم مشاجرة مع آخرين سخروا منهم فتعدوا على بعضهم البعض بالألفاظ خارجه وسخرية منهم.





وتم تحرير المحضر رقم ٧٧٢٩ لسنة ٢٠٢٠، والعرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة.





وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد رصدت فتاة شهرتها دينا مراجيح تنشر فيديوهات تحوى على ألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية لآداب مجتمعنا و على الفور تم تحديد الفتاة وضبطها، تم تحرير محضر وتم اقتياد المتهمة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.