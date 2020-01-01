10 محطات تدريبية من مسيرة "رونالد كومان" المرشح الأول لقيادة برشلونة

بدأ نادي برشلونة الإسباني البحث عن مدرب جديد لتولي المسئولية الفنية للفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، بعدما اقترب كيكي سيتين من الرحيل عن تدريب الفريق بسبب تراجع الأداء والنتائج بالموسم الحالي، وتضاؤل فرص الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" هذا الموسم.





ويُعد الهولندي رونالد كومان مدرب منتخب هولندا هو المرشح الأول لتولي تدريب فريق برشلونة خلال الموسم المقبل، خاصة وأنه كان واحدًا من نجوم الفريق الكتالوني ولعب ضمن صفوفه 7 سنوات تقريبًا من 1989 وحتي 1996، وخاض مع الفريق قرابة الـ200 مباراة وسجل أكثر من 67 هدفًا في مختلف البطولات.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن "كومان" تواجد في مدينة برشلونة اليوم، مما جعل البعض يربط بين اقترابه من تولي تدريب الفريق الكتالوني، خاصة بعد انتشار أنباء عن اقتراب إقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق بعد تعادله الأخير مع أتليتكو مدريد وابتعاده عن لقب الدوري الاسباني.





ماذا قدم رونالدو كومان خلال مسيرته التدريبية؟

بدأ كومان مشواره في التدريب بعد اعتزاله كرة القدم مباشرة، حيث عمل مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني لمنتخب هولندا مع المدرب جوس هيدنيك خلال بطولة كأس العالم 1998 في فرنسا، وتواجد معه ايضًا الثنائي يوهان نيسكينز وفرانك ريكارد.





في يوليو 1998 انضم للجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني تحت قيادة مواطنه لويس فان جال، واستمر مع الفريق الكتالوني لمدة عام واحد.





تولي "كومان" منصب المدير الفني للمرة الأولي في مسيرته التدريبية عام 2000 مع فريق فيتيسه آرنهيم الهولندي واستمر معه عام واحد حتي 2001، وشارك مع الفريق في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، وخاض معه 71 مباراة، فاز في 35 مباراة، وخسر 14 مباراة وتعادل في 22 مباراة وسجل لاعبوه 113 هدفًا، واستقبلت شباكه 73 هدفًا.





انتقل المدرب الهولندي لتولي تدريب فريق أياكس أمستردام عام 2001، واستمر معه 4 سنوات، وقاد الفريق في 151 مباراة، فاز في 94 مباراة، وتعادل في 30 مباراة، وخسر 27 مباراة، سجل الفريق 322 هدفًا تحت قيادته، واستقبل 147 هدفًا.





في عام 2005 تولي تدريب فريق بنفيكا البرتغالي واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق حتي 2006، وقاد الفريق في 45 مباراة، فاز في 25 مباراة، وخسر 10 مباريات، وتعادل في مثلها، وسجل لاعبوه 60 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 36 هدفًا.





عاد "كومان" لبلاده مجددًا وتولي قيادة فريق آيندهوفن من 2006 وحتي 2007، وقاد الفريق في 71 مباراة، فاز في 38 مباراة، وخسر 12 مباراة، وتعادل في 11 مباراة، سجل الفريق الهولندي معه 116 هدفًا، واستقبل 48 هدفًا.





توجه المدرب الهولندي عام 2007 إلي اسبانيا، حيث تولي القيادة الفنية لفريق فالنسيا، وقاد الفريق في 34 مباراة بمختلف البطولات، حقق 11 انتصارًا، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 14 مباراة، سجل لاعبوه 38 هدفًا واستقبل 47 هدفًا.





تولي قيادة فريق آلكمار الهولندي عام 2009 واستمر معه 157 يومًا فقط، وقاد الفريق في 23 مباراة، فاز في 10 مباريات، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات.





انتقل رونالد كومان لتدريب فريق فينورد الهولندي عام 2011 واستمر معه 3 سنوات، قاد الفريق في 118 مباراة، فاز في 69 مباراة، خسر 28 مباراة، وتعادل في 21 مباراة، سجل فريقه 250 هدفًا، واستقبل 148 هدفًا.





سافر نجم برشلونة السابق إلي انجلترا عام 2014 وتولي تدريب فريق ساوثهامبتون في تجربة استمرت عامين، قاد الفريق خلالها في 91 مباراة، حقق 44 انتصارا، وخسر 30 مباراة، وتعادل في 17 مباراة، ورحل عنه عام 2016.





تولي تدريب فريق إيفرتون الانجليزي من 2016 وحتي 2017، وقاد الفريق في 58 مباراة، فاز في 24 مباراة، وخسر 20 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، سجل فريقه 85 هدفًا، واستقبلت شباكه 74 هدفا.





آخر محطاته التدريبية كانت مع منتخب هولندا والذي تولي تدريبه عام 2018 ومستمر معه حتي الآن، حيث قاد الفريق في 20 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 4 مباريات، وسجل منتخب الطواحين معه 43 هدفًا، واستقبل 18 هدفًا.





بطولات رونالد كومان خلال مسيرته التدريبية:

حصد "كومان" عدة بطولات خلال مشواره التدريبي، حيث فاز بلقب الدوري الهولندي 3 مرات مع أياكس وآيندهوفن، وكأس هولندا وكأس السوبر مع أياكس وألكمار، وكأس إسبانيا مع فالنسيا، وكأس السوبر البرتغالي مع بنفيكا.





كما قاد منتخب هولندا للحصول على "وصيف" بطولة دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب البرتغالي بهدف دون رد.