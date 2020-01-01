لطلاب الجامعات.. تعرف على شروط الإلتحاق بالتدريب الصيفي في وكالة الفضاء المصرية

تنفيذًا للدور الهام الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية في خدمة المجتمع العلمي والبحثي والأكاديمي وتسخير جميع الإمكانيات التكنولوجية بهدف نشر أحدث العلوم التكنولوجية بين طلاب الجامعات المصرية حتى يكون لهم القدرة على الربط بين الواقع العملي والعلمي بما له أعظم الآثار الإيجابية على المجتمع العلمي.





أعلن الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أنه سيتم البدء في برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية في إطار فاعليات برنامج الأقمار التعليمية الذي بدوره يعتبر مؤهل للإنضمام لفريق عمل مشروع قمر الجامعات المصرية للعام 2020/2021.





وترصد بوابة " الفجر" شروط إلتحاق الطلاب للتدريب بوكالة الفضاء المصرية في النقاط التالية:





1- الفئة المقصودة بالتدريب هم طلاب السنة النهائية وقبل السنة النهائية للعام 2020/ 2021 من 3 كليات وهي كليات الهندسة " جميع الأقسام باستثناء قسمي مدني وعمارة "، وكليات العلوم أقسام " فلك، فيزياء، رياضيات"، وكليات علوم الحاسب "حاسبات ومعلومات" وما تكافىء هذه الكليات من المعاهد العليا المعتمدة.





2- لأول مرة بسبب أزمة كورونا الحالية ولضمان سلامة صحة الطلاب يتم التدريب عن طريق تطبيق نظام التعليم الإلكتروني عن بُعد.





3- ينقسم التدريب الصيفي إلى جزء نظري وجزء عملي.





4- الجزء النظري من التدريب الصيفي يشتمل على 20 محاضرة تفاعلية تحتوى هذه المحاضرات التفاعلية على جميع الجوانب الخاصة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها بالإضافة إلى مكونات البيئة الفضائية إلى غير ذلك من الأمور الخاصة بالتشغيل والتحكم.





5- بعد إتمام الجزء النظري والإنتهاء من ال20 محاضرة التفاعلية يتم منح طلاب السنة قبل النهائية شهادة معتمدة بالجزء النظري من التدريب أما بالنسبة لطلاب السنة النهائية فهذه الشهادة المعتمة الخاصة بالجزء النظري تعد تأهيل لطلاب السنة النهائية دون غيرهم للإلتحاق بالجزء العملي من التدريب الصيفي.





6- يقتصرالإلتحاق بالجزء العملي من التدريب الصيفي على طلبة السنوات النهائية دون غيرهم.





7- يشتمل الجزء العملي من التدريب الصيفي المقتصر على طلاب السنة النهائية فقط على مشاريع تطبيقية عملية ومتنوعة ويكون التدريب على مدار شهر 30 يومًا من طلاب السنة النهائية فقط.





8- يُشترط على طلاب السنوات النهائية من الكليات السالفة الذكر والمعاهد العليا المعتمدة المكافئة لها أن يؤدي الطلاب عملهم في صورة مجموعات منتظمة بحيث تشتمل كل مجموعة على طلاب من كلية واحدة نظرًا لأنه يتم تقييم عمل المجموعة ككل.





9- بعد إنهاء طلاب السنة النهائية الجزء العملي من التدريب الصيفي يتم منحهم شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية باجتيازهم التدريب ولكن بتنفيذ شرط أساسي وهام وهو الإنتظام وإنجاز المهام التي وُكلت إليهم.

10- لمعرفة معلومات أكثر عن تفاصيل التدريب الصيفي بوكالة الفضاء المصرية من خلال هذا الرابط .

11- الجزء العملي من التدريب الصيفي بعد إجتيازه يؤهل للإنضمام لمشروع قمر الجامعات 2020 2021 حيث تسمح الوكالة الفضائية المصرية للطلاب المنضمين للمشروع بالاشتراك في بناء قمر صناعي من نوع "CubeSat" بالإضافة إلى إشتراكهم في تنفيذ جميع وحداته الإلكترونية من بورد وبرمجيات مختلفة بحيث تكون صورة إخراج العمل على هئية مشاريع تخرج السنوات النهائية لهم.

12- يتم دعم الطلبة المشاركين في مشروع قمر الجامعات 2020 2021 بجميع أنواع الدعم المادي والتقني من الوكالة الفضائية المصرية بهدف تنفيذ القمر الصناعي.

13- وللحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بمشروع قمر الجامعات من خلال هذا الرابط .

14- وعلى الطلاب الراغبين في الإستفادة من هذا البرنامج التدريبي الصيفي تسجيل بياناتهم في موقع الوكالة الفضائية المصرية من خلال هذا الرابط ويشترط على الطلاب المتقدمين للتدريب تقديم خطاب معتمد من الكلية المتقدمين منها يثبت صحة بياناتهم وأيضًا يشترط هذا لطلاب السنة النهائية بحيث يكون تقديمهم على هيئة عمل متجانسة من حيث تخصصهم العلمي.