لطلاب الجامعات.. تعرف على شروط الإلتحاق بالتدريب الصيفي في وكالة الفضاء المصرية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:06 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
تنفيذًا للدور الهام الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية في خدمة المجتمع العلمي والبحثي والأكاديمي وتسخير جميع الإمكانيات التكنولوجية بهدف نشر أحدث العلوم التكنولوجية بين طلاب الجامعات المصرية حتى يكون لهم القدرة على الربط بين الواقع العملي والعلمي بما له أعظم الآثار الإيجابية على المجتمع العلمي.

أعلن الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أنه سيتم البدء في برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية في إطار فاعليات برنامج الأقمار التعليمية الذي بدوره يعتبر مؤهل للإنضمام لفريق عمل مشروع قمر الجامعات المصرية للعام 2020/2021.

وترصد بوابة " الفجر" شروط إلتحاق الطلاب للتدريب بوكالة الفضاء المصرية في النقاط التالية:

1- الفئة المقصودة بالتدريب هم طلاب السنة النهائية وقبل السنة النهائية للعام 2020/ 2021 من 3 كليات وهي كليات الهندسة " جميع الأقسام باستثناء قسمي مدني وعمارة "، وكليات العلوم أقسام " فلك، فيزياء، رياضيات"، وكليات علوم الحاسب "حاسبات ومعلومات" وما تكافىء هذه الكليات من المعاهد العليا المعتمدة.

2- لأول مرة بسبب أزمة كورونا الحالية ولضمان سلامة صحة الطلاب يتم التدريب عن طريق تطبيق نظام التعليم الإلكتروني عن بُعد.

3- ينقسم التدريب الصيفي إلى جزء نظري وجزء عملي.

4- الجزء النظري من التدريب الصيفي يشتمل على 20 محاضرة تفاعلية تحتوى هذه المحاضرات التفاعلية على جميع الجوانب الخاصة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها بالإضافة إلى مكونات البيئة الفضائية إلى غير ذلك من الأمور الخاصة بالتشغيل والتحكم.

5- بعد إتمام الجزء النظري والإنتهاء من ال20 محاضرة التفاعلية يتم منح طلاب السنة قبل النهائية شهادة معتمدة بالجزء النظري من التدريب أما بالنسبة لطلاب السنة النهائية فهذه الشهادة المعتمة الخاصة بالجزء النظري تعد تأهيل لطلاب السنة النهائية دون غيرهم للإلتحاق بالجزء العملي من التدريب الصيفي.

6- يقتصرالإلتحاق بالجزء العملي من التدريب الصيفي على طلبة السنوات النهائية دون غيرهم.

7- يشتمل الجزء العملي من التدريب الصيفي المقتصر على طلاب السنة النهائية فقط على مشاريع تطبيقية عملية ومتنوعة ويكون التدريب على مدار شهر 30 يومًا من طلاب السنة النهائية فقط.

8- يُشترط على طلاب السنوات النهائية من الكليات السالفة الذكر والمعاهد العليا المعتمدة المكافئة لها أن يؤدي الطلاب عملهم في صورة مجموعات منتظمة بحيث تشتمل كل مجموعة على طلاب من كلية واحدة نظرًا لأنه يتم تقييم عمل المجموعة ككل.

9- بعد إنهاء طلاب السنة النهائية الجزء العملي من التدريب الصيفي يتم منحهم شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية باجتيازهم التدريب ولكن بتنفيذ شرط أساسي وهام وهو الإنتظام وإنجاز المهام التي وُكلت إليهم.

10- لمعرفة معلومات أكثر عن تفاصيل التدريب الصيفي بوكالة الفضاء المصرية من خلال هذا الرابط.

11- الجزء العملي من التدريب الصيفي بعد إجتيازه يؤهل للإنضمام لمشروع قمر الجامعات 2020 2021 حيث تسمح الوكالة الفضائية المصرية للطلاب المنضمين للمشروع بالاشتراك في بناء قمر صناعي من نوع 
"CubeSat" بالإضافة إلى إشتراكهم في تنفيذ جميع وحداته الإلكترونية من بورد وبرمجيات مختلفة بحيث تكون صورة إخراج العمل على هئية مشاريع تخرج السنوات النهائية لهم.

12- يتم دعم الطلبة المشاركين في مشروع قمر الجامعات 2020 2021 بجميع أنواع الدعم المادي والتقني من الوكالة الفضائية المصرية بهدف تنفيذ القمر الصناعي.

13- وللحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بمشروع قمر الجامعات من خلال هذا الرابط.

14- وعلى الطلاب الراغبين في الإستفادة من هذا البرنامج التدريبي الصيفي تسجيل بياناتهم في موقع الوكالة الفضائية المصرية من خلال هذا الرابط ويشترط على الطلاب المتقدمين للتدريب تقديم خطاب معتمد من الكلية المتقدمين منها يثبت صحة بياناتهم وأيضًا يشترط هذا لطلاب السنة النهائية بحيث يكون تقديمهم على هيئة عمل متجانسة من حيث تخصصهم العلمي.

15- ابتداءًا من اليوم حتى 25 يوليو 2020 كأقصى موعد تفتح وكالة الفضاء المصرية باب التسجيل من خلال موقعها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكالة الفضاء المصرية طلاب بوابة الفجر المعاهد الجامعات التدريب

أخبار تهمك

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للأهلي ويعلن موعد الاحتقال بنادي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

سقوط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" في قبضة قوات الأمن

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

منذ ساعة الا ربع

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ميسي يقرر الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يومين

10 محطات تدريبية من مسيرة "رونالد كومان" المرشح الأول لقيادة برشلونة

منذ 39 دقيقة

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة إلى مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

بمعاونة 8 دول.. محمد القوصي يكشف تفاصيل مشروع قمر التنمية الإفريقي

بأيادي مصرية.. تفاصيل إطلاق أول قمر صناعي تعليمي للجامعات المصرية

"وكالة الفضاء" تكشف تفاصيل إنشاء أول قمر صناعي تعليمي بمصر

رئيس وكالة الفضاء يكشف تفاصيل إطلاق أول قمر تعليمي مصري

برلماني: القمر التعليمي دليل على تنامي المواهب المصرية

وكالة الفضاء تكشف عن موعد إطلاق قمر صناعي مُجمع بمصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

04:31 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

سقوط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" في قبضة قوات الأمن

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن