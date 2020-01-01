"الصحة": الدمام تسجل أعلى حالات الإصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل (4193) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (201801) حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (59385) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2291) حالة حرجة .

كما سجلت عدد (2945) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (140614) حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (4193) حالة، 37٪ من الحالات للإناث، و63٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الدمام (431) حالة، والهفوف (399) حالة، والرياض (383) حالة، والطائف (306) حالة، والمبرز (279) حالة، ومكة المكرمة (210) حالة، وجدة (169) حالة، والقطيف (168) حالة، والخبر (136) حالة، والمدينة المنورة (92) حالة، وحفر الباطن (91) حالة، والظهران (83) حالة، وبريدة (79) حالة، وتبوك (70) حالة، والجبيل (65) حالة، وحائل (64) حالة، ونجران (61) حالة، وأبها (60) حالة، وعنيزة (58) حالة، وخميس مشيط (56) حالة، وأبو عريش (54) حالة، وبيشة (48) حالة، وأحد رفيدة (46) حالة، وعرعر (45) حالة، ومحايل عسير (38) حالة، وحريملاء (35) حالة، وبيش (31) حالة، وشروره (28) حالة، وبقيق (27) حالة، صفوى (27) حالة، والخرج (27) حالة، والنعيرية (24) حالة، وضرماء (22) حالة، وصامطة (18) حالة، وسكاكا (17) حالة، وساجر (17) حالة، والمذنب (16) حالة، والجفر (15) حالة، وتربة (13) حال، ورجال المع (13) حالات، وخليص (10) حالات، والعيون (9) حالات، والمذنب (9) حالات، والقريع (9) حالات، ووثيلان (9) حالات، ورنية (8) حالات، والنماص (8) حالات، ورجال ألمع (8) حالات، والخفجي (13) حالات، وثيلان (13) حالات، والبدائع (12) حالات، وبارق (12) حالات، والعيدابي (12) حالات، ورياض الخبراء (11) حالات، وجازان (11) حالات، والمجمعة (11) حالات، وبالجرشي (10) حالات، والاسياح (9) حالات، والمزاحمية (9) حالات، والزلفي (8) حالات، والعيون (7) حالات، والمندق (7) حالات، والحناكية (7) حالات، والنماص (7) حالات، والبشائر (7) حالات، وراس تنورة (7) حالات، بقعاء (7) حالات، رفحاء (7) حالات، ومرات (7) حالات، والباحة (6) حالات، وطبرجل (6) حالات، والبكيرية (5) حالات، باللسمر (5) حالات، والدرب (5) حالات، والقويعية (5) حالات، وتمير (5) حالات، وثادق (5) حالات، والرس (4) حالات، وعيون الجواء (4) حالات، وثريبان (4) حالات، وقيا (4) حالات، ورنية (4) حالات، البطحاء (4) حالات، والليث (4) ، ووادي الدواسر (4) ، النبهانية )(3) ، الخرمة (3) ، المحاني (3) ، المويه (3) والسحن (3) ، وسرات عبيده (3) ، وتباله (3) ، والحائط (3) ، السليمي (3) ، والطوال (3) ، صبيا (3) ، خليص (3) ، حبونا (3) ، حقل (3) ، المخواة حالتان، والعلاء حالتان، وينبع حالتان، والمظيلف حالتان، والمضة حالتان، والقحمة حالتان، وتثليث حالتان، وقرية العليا حالتان، وسلوى حالتان، والغزالة حالتان، والشملي حالتان، موقق حالتان، وبدر الجنوب حالتان، والعويقلة حالتان، والرين حالتان، وحوطة سدير حالتان ، ورماح حالتان ، ورويضة العرض حالتان ، والبدع حالتان ، والحريق حالتان ، وحالة واحدة في كل من بني حسن ، وقلوة ، ومهد الذهب ، وقصيبا ، منفذ الحديثة ، القنفذة ، نمرة ، القريع ، ظلم ، الحرجة ، وادي بن هشبل ، عريرة ، والقيصومة ، العارضة ، ضمد ، أحد المسارحة ، أضم ، رابغ ، ثار ، الدوادمي ، أملج ، العقيق .

كما بلغ عدد الوفيات (1802) حالة، بإضافة (50) حالة وفاة جديدة.

وأشارت الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (10.881.281) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (5.767.410) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (521.669) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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