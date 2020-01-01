"الله يحمي ولاد العالم" سيرين عبد النور تبهر جمهورها بإطلالة بيضاء مع أسرتها

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نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها مع زوجها وأولادها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت "سيرين" في الصورة وكانت ترتدي فستان أبيض رقيق وتركت شعرها البني الكيستينائي منسدلاً علي كتفيها، وظهرت بناتها أيضاً يرتدين اللون الأبيض في صورة مبهجه تشع بالتفائل.



وعلقت "عبد النور" علي الصورة قائلة :"الامان كله ..الله يحميلي ياكن ويحمي ولاد العالم وعيلكن myfamily mykids".



يشار إلي أن سيرين كانت قد غابت عن دراما موسم رمضان 2020 بسبب تأجيل فيروس كورونا للعديد من أعمالها واقتصر ظهورها في تقديم برنامج سهرانين معاكم بالبيت مع النجم أحمد فهمي



و كانت قد لمعت في سماء الدراما العربية في بطولة مسلسل الهيبة رفقة شيخ الجبل تيم حسن لتنفي أخبار مشاركتها في الهيبة الرد وتعلن عن مشاركتها في بطولة مسلسل دانتيل رفقة النجم السوري محمود نصر في مسلسل يأتي تحت تصنيف المسلسلات الرومنسية

