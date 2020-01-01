أتلتيكو مدريد يطرح قميصه الجديد للبيع





طرح نادي أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة قميصه الجديد للموسم المقبل، بعد أن قدمه ليكون كلاسيكي بخطوط عمودية حمراء.





وقال لاعب وسط الأتلتي ساؤول نييديز في تصريحات نشرت في بيان صحافي إن القميص الجديد "يتسم بشكل كلاسيكي جداً، ومن الجميل العودة للياقة الكاملة لأول مرة منذ زمن طويل".





وكان لاعب الوسط الإسباني واحداً من العارضين الثلاثة في إعلان الزي الجديد المنشور على الموقع الإلكتروني للنادي، إلى جانب كل من المهاجم البرتغالي جواو فليكس واللاعبة الفنزويلية في فريق السيدات لأتلتيكو مدريد دينيا كاستييانوس.





وأكد نادي العاصمة الإسبانية أن التصميم الجديد "يجسد القيم الخالدة للنادي عبر مظهر كلاسيكي لألوانه التقليدية".





وطرح أتلتيكو مدريد القميص والسروال القصير الجديدين للبيع في المتاجر الرسمية للنادي، ولكن لاعبوه لن يرتدوا الزي الجديد قبل الموسم المقبل.



