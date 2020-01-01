بدون عزاء. .تعرف على تفاصيل تشييع جنازة الراحل محمود جمعة

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قامت أسرة الفنان محمود جمعة،بالإعلان عن موعد تشييع الجنازة وهو في الساعة الخامسة مساء اليوم،وصلاة الجنازة بمقابر الشموت في بنها.



وصرحت أسرة الفنان الراحل محمود جمعة، على انهم لم يقومو بإعداد عزاء بل سيقتصرو على الجنازة بسبب فيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر خروج الجنازة، من مستشفى بنها الجامعي لمقابر العائلة بالشموت، وذلك عقب وفاته صباح اليوم عن عمر ناهز الـ71 عام متأثرا بوعكة صحية نقل إثرها إلى المستشفى.



وكانت ابنته خلود قد صرحت سابقا، أن والدها تحسنت حالته الصحية، وبدأ في استرداد وعيه ولكن وجد بعض الإضطرابات بسبب دخوله في شبه غيبوبة.