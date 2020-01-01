"الجوازات" السعودية: الاستحقاق المالي في نظام سداد يُدفَع مقدمًا ولا يُسترَد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، عن مصير مبالغ الرسوم المدفوعة في حالة التراجع عن تجديد الإقامة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأكدت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الاستحقاق المالي في نظام سداد يُدفَع مقدمًا ولا يُسترَد.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المقيمين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية: "هل يتم استرجاع مبلغ رسوم المرافقين إذا تم التجديد وبعد التجديد مباشرةً تم عمل خروج نهائي لهم؟".

وكانت الجوازات السعودية أوضحت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي تشمل:

1- سداد جميع المخالفات المرورية.

2- ألا توجد مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرات.

3- الوجود داخل المملكة العربية السعودية.

4- سريان صلاحية الإقامة وجواز السفر.

5- ألا يكون لديه مركبة مسجلة في النظام.

6- عدم وجود تأشيرة سارية.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه إذا تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، فإنها تشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد.

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