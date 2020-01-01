أقباط نجع حمادي يحتفلون بعيد ميلاد القس يواقيم جرجس

احتفل أقباط إيبارشية نجع جمادي للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد القس يواقيم جرجس، راعي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية (هِو) جنوب مدينة نجع حمادي.





جاء ذلك بدون حضور شعبي، حيث أرسل اقباط وكهنة الإيبارشية برقيات تهاني إلى القس يواقيم بمناسبة عيد ميلاده الـ "44"، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طبقًا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس بمنع التجمعات في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا.





وأعرب يواقيم جرجس عن سعادته الغامرة لكل من قدم له التهنئة بهذه المناسبة متمنيًا لهم داوم الصحة وأن يرفع الله عن مصر وشعبها جائحة كورونا وأن تُعيد فتح جميع أبواب الكنائس من جديد.





والقس يواقيم جرجس من مواليد 3 يوليو من عام 1976، بميلاد "جوزيف" بقرية بهجورة التابعة لمركز فرشوط، وتخرج من الكلية الإكليريكية اللاهوتية عام 2002 من دير القديسة العذراء العامر بالمحرق في جبل قسقام شمال محافظة أسيوط.





وبعد تخرجه خدم في كنائس مختلفة داخل إيبارشية نجمع حمادي أخرها كنيسة القديسة العذراء مريم بأبوشوشة، ثم سٌيم كاهنًا عامًا على الإيبارشية في 28 من شهر يوليو عام 2006 بيد الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها.





وأطلق عليه لقب كروان إيبارشية نجع حمادي نظرًا لصوته العزب والجميل في التسبحة والتراتيل، حيث يمتلك جرجس رصيد كبير من حُب الاقباط والمسلمين في قرية (هِو) وهو ينتمي لعائله متدينة في قرية بهجورة لها سمعة طيبة وعريقة.

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