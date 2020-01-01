مطار الدوادمي يستقبل أولى الرحلات الداخلية وسط إجراءات وقائية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:21 م
مطار محافظة الدوادمي
مطار محافظة الدوادمي
الفجر السعودي
استقبل مطار محافظة الدوادمي، أولى الرحلات الجوية الداخلية، بعد استئنافها، قادمةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.


وشهد المطار إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما حددته الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأظهرت متابعة صالات المطار التزامًا وتقيدًا تامًّا من المسافرين والعاملين بالإجراءات الوقائية المتمثلة في  تطبيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، وقياس درجة الحرارة في نقاط الفحص.

وكانت إدارة المطار حددت آلية الدخول وخصصت نقاط الفرز في الصالات لقياس درجة حرارة المسافرين والعاملين، وأكدت الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، ووفرت المعقمات الصحية عند تلك النقاط، ووضعت الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد الجسدي على مقاعد الانتظار ووسائل النقل المخصصة، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار دوريًّا، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

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