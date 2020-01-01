هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بإطلالة صيفية مبهجة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:05 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
سيدة صادق



نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها بلبس صيفي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت" هنادي في الصورة وةانت ترتدي لبس صيفي، وتركت شعرها الأصفر الكيرلي منسدلاً علي كتفيها، وكانت ترتدي بلوزة أوف وايت منقطه بالأسود، وجونلة سوداء شيفون.


يشار إلي فاجأ عدد من جمهور الفنانة هنا الزاهد أغنية من تأليفهم كتبوها خصيصًا من أجلها، ونشرت الفنانة هنا مقاطع فيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لتوجه الشكر إلى معجبيها على مفاجأتهم الجميلة، كما عرضت مقطع الفيديو الذى سجلوا فيه الأغنية بأصواتهم مع دمجها بصور شخصية ولقطات فيديو قصيرة لها.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مع الفنان أحمد حاتم في فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى. .

أخبار تهمك

سقوط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" في قبضة قوات الأمن

منذ 43 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

منذ 42 دقيقة

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة إلى مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للأهلي ويعلن موعد الاحتقال بنادي القرن

منذ ثلث ساعة

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 7 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 23 ساعة

10 محطات تدريبية من مسيرة "رونالد كومان" المرشح الأول لقيادة برشلونة

منذ 35 دقيقة

ميسي يقرر الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

04:31 م

سقوط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" في قبضة قوات الأمن

05:58 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن