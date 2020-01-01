هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بإطلالة صيفية مبهجة

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نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها بلبس صيفي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت" هنادي في الصورة وةانت ترتدي لبس صيفي، وتركت شعرها الأصفر الكيرلي منسدلاً علي كتفيها، وكانت ترتدي بلوزة أوف وايت منقطه بالأسود، وجونلة سوداء شيفون.





يشار إلي فاجأ عدد من جمهور الفنانة هنا الزاهد أغنية من تأليفهم كتبوها خصيصًا من أجلها، ونشرت الفنانة هنا مقاطع فيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لتوجه الشكر إلى معجبيها على مفاجأتهم الجميلة، كما عرضت مقطع الفيديو الذى سجلوا فيه الأغنية بأصواتهم مع دمجها بصور شخصية ولقطات فيديو قصيرة لها.



يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مع الفنان أحمد حاتم في فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى. .

