موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020.. وزارة المالية توضح

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يزداد البحث بشكل كثيف على محركات البحث جوجل خاصة بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين الصاج موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاش، ولذلك قررنا عبر موقعنا المتميز" في العارضة" توفير لحضراتكم كافة التفاصيل عن رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.









موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات





صرحت الدكتورة نيفين الصاج يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 في بيان رسمي لها عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ولكن وفقاً لخطة في إطار للحفاظ على سلامة المواطنين من الازدحام والتكدس للحفاظ على أرواحهم من فيروس كورونا المستجد، وأوضحت نيفين الصاج انه سيتم بدأ صرف المعاشات من بداية شهر يونيو القادم ولكن على أيام متعددة من الشهر وذلك عبر منافذ التأمينات الاجتماعية أو من خلال مكاتب البريد أو من خلال الصرافات الألية ATM، وأوضحت الصاج إن الزيادات سيتم صرفها على أول شهر يوليو ولكن على 4 دفعات كل 3 شهور حيث تصرف الدفعة الأولى مع معاش شهر يوليو 2020 وتصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر 2020 وتصرف الدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021.









العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2020





أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي انه منذ 2006 لم تقوم الحكومة بإضافة 80% من العلاوات الخمس للمتقاعدين عند وصولهم لسن المعاش، وأوضحت إن كل من ترك المعاش من 2006 إلى 2016 سيستفيد من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وأوضحت إن هذه العلاوات ستكلف الدولة ميزانية مقدارها 28 مليار جنية، وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي بعدم التزاحم في مكاتب التأمينات لمعرفة مستحقات التأمين الخاصة بهم وان الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن سيكون علية جميع المعلومات، وصرحت إن قرارات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.









رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات





يبحث الكثير من المواطنين حول رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لمعرفة موعد نزول المرتبات حيث إن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين الصاج استعدت وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس وتشغيل نظام المعلومات الإلكترونية يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 من أجل التسهيل على المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، وسنتعرف على الرابط خلال النقاط الأتية:





أولًا.. يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة التضامن الاجتماعي





ثانيًا.. يتم كتابة الرقم القومى الخاص بصاحب المعاش.





ثالثًا.. يتم كتابة الرقم التأميني الخاص بأصحاب المعاش.





رابعًا.. الضغط على كلمة انقر.



