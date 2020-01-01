سامو زين في رسالة لجمهوره "اشتقتلكم كتير"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:00 م
ساموزين
ساموزين
فايقة محمد عادل
وجه المطرب سامو زين رسالة لجمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

قائلاً : ربي يرعاكم ويحفظكم بإذن الله من كل سوء وتعود أيامنا الجميلة قريبا جدا إن شاء الله.

وفي فيديو آخر قال علشان الناس اللي بتطالبني اتكلم بالمصري وحشتوني وربنا يحافظ عليكم ، ابقوا أمنين.

ويشار إلى أن النجم سامو زين، كان قد طرح، مايو الماضى، كليب أغنيته الجديدة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلمات سامو زين ومعتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبد الهادي، وهي فكرة وإخراج سامو زين.

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