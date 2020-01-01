من هو رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستكس؟

عيّن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جان كاستكس، رئيسًا جديدًا للوزراء، اليوم الجمعة، سعيًا لإعادة تشكيل رئاسته مع خروج فرنسا من أزمة فيروس كورونا المستجد.





وكما ذكرت وكالة "رويترز"، فإنه فيما يلي بعض الحقائق حول رئيس الوزراء الجديد البارز:





"كاستكس"، 55 عامًا، نسق عملية تخفيف الإغلاق ضد فيروس كورونا المستجد في فرنسا، وحصل على لقب "السيد المسؤول عن رفع الحجر الصحي".





وقال مسؤول في الاليزيه لـ"رويترز": "لقد كان الرجل الذي جعل رفع الحجر الصحي ناجحًا."





يمزج "كاستكس" بين المعرفة بالعمل الداخلي للحكومة بصفته موظفًا مدنيًا رفيعًا وخبرة سياسية محلية كرئيس لبلدة براديس في جنوب غرب فرنسا. أُعيد انتخابه لقيادة البلدة في تصويت البلدية هذا العام، وفاز مباشرة في الجولة الأولى.





يمكن أن يساعد ذلك "ماكرون" على إعادة الاتصال بالناخبين بعد أن كشفت احتجاجات السترة الصفراء عن عدم شعبيته مع الأجزاء المحرومة من المناطق الريفية والضواحي في فرنسا.





عمل "كاستكس" كمستشار للرئيس نيكولا ساركوزي للشؤون الاجتماعية - وهي وظيفة استلزم التفاوض مع النقابات الفرنسية - قبل أن يصبح أحد كبار التكنوقراط في إدارة ساركوزي.





كما شغل منصب رئيس أركان وزير الصحة في عهد ساركوزي، خافيير برتراند.





سيكون كبير موظفي "كاستكس" هو نيكولاس ريفيل، المقرب من "ماكرون"، وهو موعد يظهر أن الرئيس سيرغب في السيطرة على رئيس وزرائه الجديد.





نسق "كاستكس" استراتيجية فرنسا لتنظيم أولمبياد باريس 2024.





وينتمي كاسيتكس إلى اليمين الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لإدوار فيليب، حسب "يورونيوز".





وكان كاستيكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعدا للرئيس الأسبق لنيكولا ساركوزي، وهو ينتمي لحزب الجمهوريين، كما عُين منذ نيسان/ أبريل مفوضاً مشتركاً بين الوزارات للتحضير للخروج التدريجي من إجراءات العزل.





حالياً، يشغل كاستيكس مناصب عدة في مؤسسات الدولة، كما كان شغل في السابق بين عامي 2011 و2012، منصب أمين عام ملحق للرئاسة الفرنسية في عهد ساركوزي.





من هي زوجته؟

"كاستكس" متزوج منذ عدة سنوات من ساندرا ريبيلايج وله أربع بنات، وصفتها صحيفة" أندبندت" بأنها "كاتالانية خالصة" و "خريجة جامعية وربة منزل".





في الانتخابات الأخيرة، أعيد انتخابها عضواً في المجلس البلدي بنسبة 97.29 ٪ من الأصوات في بلدية فالسبولي، وهي قرية صغيرة تقع على بعد ساعة واحدة من كومونة براديس، مع رئيس البلدية جان كلود ريبيلايج.



