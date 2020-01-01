بعد أسبوع من رفع الحظر.. مظاهر التعايش مع كورونا في مصر

بدأت الدولة المصرية اجراءات التعايش مع فيروس كورونا منذ 27 يونيو الماضي، بعد رفع حظر التجوال واعادة فتح المساجد وإعادة فتح المقاهى والسينمات والصالات الرياضية بعد توقف أكثر من 3 شهور، لأول مرة، يردد الآذان "حي علي الصلاة" بدون سماع "صلوا في بيوتكم" مما أراح قلوب الكثير.





عودة المساجد.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بعد فتح المساجد "سعيد بوعى المصلين وجهد العاملين بالأوقاف حيث أن فتح المساجد يساهم في رفع الوعى بأهمية الإجراءات الوقائية، وأشادت الوزارة بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط الوقائية ضمن سياسة الفتح لشئون الحياة وفتح المساجد.





شددت الأوقاف المصرية اليوم الجمعة، على اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط، ورفع أذان النوازل، وصلوا في بيوتكم ظهرا، مع مراعاة الضوابط"، مضيفة أن "التجربة في موضع التقييم، وأن الأذان الذي رفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل".





كانت وزارة الأوقاف وضعت عددا من الضوابط لفتح المساجد، منها عدم فتح دورات المياه، وعدم فتح دور المناسبات وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية، وعدم فتح أى أضرحة أو مقامات أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة، وعدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ.





عودة المقاهي

شهدت محافظات مصر، عودة لأصحاب المقاهى لفتحها أمام المواطنين، منذ السبت 27 يونيه بعد عودة الحياة بقرار مجلس الوزراء، حيث انطلق العمال المقاهي، بالتجهيزات والغسيل والتعقيم وتجهيز الطاولات بطاقة 25% من المقاهى والكافيهات.





تشمل الضوابط التي وضعتها الحكومة، توفير معقمات ومناديل على الطاولات، وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه، تعقيم دورات المياه بين كل عميل باستخدام مواد مطهرة، تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم، ووضع الإرشادات فى المقهى، وتوفير أدوات الوقاية للعاملين ومواد تعقيم معتمدة، وارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.





ضوابط المقاهي

ووضعت الوزارة التنمية المحلية، عدد من الضوابط لتنفيذ قرارات الحكومة، ووجهت المحافظين بتنفيذها منها ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات، وترك مسافات 1 متر بين كل شخص بالطاولة، جلوس 6 أفراد حد أقصى لجلوس العائلات على طاولة واحدة، التخلص من النفايات طبقا لإرشادات وزارتى الصحة والبيئة.





تشمل الضوابط، تشغيل المصاعد بنسبة 50%، ووضع لافتات عند مدخل المقهى بعدم دخول مصابي فيروس كورونا، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم فى مدخل المقهى، وحظر البوفيه مع السماح بالبوفيه غير المفتوح، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض كورونا، وسحب رخصة المدير ووقف نشاط في حال مخالفة القرارات.



