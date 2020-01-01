مرتضى منصور يصل مقر الزمالك استعدادا للاجتماع المرتقب

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مقر النادي الأبيض تمهيداً للاجتماع الذي سيعقده مع رموز النادي والمسئولين عن "الجروبات الزملكاوية" في صالة النادي.





وحرص المستشار مرتضى منصور على الاطمئنان على سير العملية الخاصة بتجديد العضويات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي.





كما قام رئيس الزمالك بعمل جولة تفقدية داخل النادي للاطمئنان على راحة الأعضاء بعد فتح بوابات النادي لاستقبال الأعضاء مع تطبيق الشروط الطبية اللازمة.





في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.





يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.











