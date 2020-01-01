سفير المملكة لدى الخرطوم يلتقي بوزير الشؤون الدينية السوداني

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، بمكتبه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وجدد الوزير السوداني تأييد وأشادة الحكومة السودانية بقرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا .

وقال: إن هذا القرار يأتي متوافقا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن ، و دعم المملكة المستمر في جميع المحافل وعلى الأصعدة والمستويات كافة.

من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان حرص المملكة على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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