وفاة صيدلى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في بنى سويف

أعلنت النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة بني سويف، وفاة الصيدلى إميل ماهر صاحب صيدلية بشارع البشرى، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأشار بيان النقابة إلى أن الصيدلى إميل ماهر هو الحالة الثانية بين صيادلة المحافظة التى توفيت بفيروس كورونا، إذ أنه يتعامل مع الجمهور القادم إلى صيدليته بشكل عام ويصرف الأدوية المطلوبة التى تحتويها روشتات الأطباء.





ونعى فرع النقابة برئاسة الدكتور وائل النجار، وأمين عام النقابة الدكتور ياسر شلبى، الصيدلى المتوفى عبر صفحته على فيس بوك قائلا: " تنعى نقابة صيادلة بنى سويف بخالص الحزن والاسى الدكتور اميل ماهر الذى وافته المنية اليوم الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر".





دعم صحة المرأة





وفي سياق منفصل أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، عن استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية التي أنطلقت في السابع من شهر ديسمبر الماضى، وذلك إعتبارًا من غد السبت، وتستهدف المبادرة السيدات والفتيات فوق 18 سنة ويتم من خلالها الكشف المبكر عن مرض السكر وإرتفاع ضغط الدم والسمنة وعلاج أورام الثدي.





وأضاف المحافظ، في بيان له، أن المبادرة سوف تستأنف غدا في 49 مواقع بالمراكز الطبية ووحدات صحة الأسرة والرعايات على مستوى المحافظة بواقع 10 مواقع بمركز ومدينة بني سويف "رعاية الطفل، المركز الطبي، مركز طبي شرق النيل، باروط، تزمنت، نعيم، دموشيا، إهوة، إبشنا، بني سليمان الشرقية"





كما تستأنف المبادرة في 6 مواقع ببمركز ومدينة الواسطى هي "أطواب، الميمون، أنفسط، قمن العروس، صفط الغربية، كوم إدريجة" و5 مواقع بمركز ومدينة ناصر هي "رعاية الطفل، بني عدي، اشمنت، بهبشين، دلاص".





وتستأنف المبادرة في 8 مواقع بمركز ومدينة إهناسيا "المركز الطبي، قاي، طما فيوم، شاويش، ننا، المماليك، ميانة، العووانة" و7 مواقع في مركز ومدينة ببا هي "المركز الطبي، سدس، قمبش، صفط راشين، طنسا، طحا البيشة، أبوشربان" و8 بمركز ومدينة الفشن "رعاية الطفل، نزلة حنا، تلت، شنرا، أقفهص، دلهانس، منشأة عمر، الفنت" و5 مواقع بمركز ومدينة سمسطا هي: "بدهل، مازورة، الشنطور، كوم النور، بني حلة".





جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لمناقشة إستعدادات المديرية لاستئناف العمل في مبادرة دعم صحة المرأة، حيث أوضح وكيل الوزارة أن تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاحتياطات الصحية، والتي تتضمن تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقا لبروتوكول الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.





وأضاف، أنه سيتم فرز المرضى قبل دخول المنشأة اعتمادًا على أعراض الحرارة والأعراض التنفسية والفرز البصري لارتداء الكمامات، مع الالتزام بالمسافات البينية سواء للمترددين أو العاملين من الأطقم الطبية، علاوة ارتداء الماسك الجراحي أثناء الكشف على المرضى الخاليين من أعراض الإصابة.



