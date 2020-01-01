السجن لامرأة بتهمة التخطيط لتفجير كاتدرائية القديس بولس في لندن

حكمت السلطات على امرأة كانت قد خططت لهجوم انتحاري على كاتدرائية القديس بولس في لندن في عيد الفصح هذا دعماً لتنظيم "داعش"، بالسجن مدى الحياة، وأخبرت أنها يجب أن تخدم 14 سنة على الأقل خلف القضبان.





وقال المدعون، إن صفية شيخ (37 عامًا) خططت لتفجير قنبلة في منطقة الجذب السياحي الشعبية لقتل نفسها وزوار الكاتدرائية الشهيرة وقنبلة أخرى في الفندق حيث كانوا سيبقون قبل الهجوم، كما ذكرت وكالة "رويترز".





ومع ذلك، فإن الزوج والزوجة المتطرفين الذين اتصلت بهم عبر الإنترنت للحصول على القنابل والذين تعتقد أنها تشاركها رأيها في الجهاد العنيف هم في الواقع ضباط سريون.





وأقرت بارتكاب جرائم إرهابية في فبراير وسُجنت اليوم الجمعة في محكمة أولد بيلي.





وقالت جيني هوبكنز، من النيابة العامة البريطانية: "اختارت صفية شيخ أن تعيش حياتها كمتطرفة عنيفة بكراهية قاتلة لأولئك الذين لم يشاركوها في نسختها الملتوية عن الإسلام".





وأضافت: "لقد تركت الأدلة الدامغة التي قدمتها دائرة أمن الدولة حول مهمتها الانتحارية المخططة لكاتدرائية القديس بولس خالية من أي مجال للتحدث عن طريق التهم".





قامت شيخ، وهي مسلمة اعتنقت الإسلام من غرب لندن، بفحص الأمن في الكنيسة، ثم تم تصويرها سرًا وهي تسلم حقيبتين إلى "الزوجة" في متنزه سيتم إعادتها إليها في وقت لاحق باستخدام قنبلتين عاملتين.



