وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال "قريشي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن نتائج الفحوصات بالنسبة لفيروس كورونا جاءت "إيجابية"، موضحاً أنه شعر بحمى طفيفة بعد ظهر الجمعة ثم خضع للعزل على الفور في المنزل، ثم ثبتت إصابته بالفيروس لاحقا.

وبعد ظهر اليوم، قال عبر حسابه على "تويتر": "شعرت بحمى طفيفة وعزلت نفسي في المنزل على الفور. لقد ظهرت الفحوصات  إيجابية لـ "كوفيد -19". وبفضل الله ، أشعر بالقوة والنشاط. سأستمر في أداء واجباتي من المنزل"، مطالبا بالدعوة له خلال الصلوات.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في باكستان حتى بيانات الثاني من يوليو 217809 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 4473 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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