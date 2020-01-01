رغم إلغاؤه.. إسبانيا تستعد لمهرجان الركض أمام الثيران بإجراءات أمنية مشددة

تستعد السلطات في مدينة بامبلونا الإسبانية، لمهرجان الركض أمام الثيران - سان فيرمين - في هذا الوقت من العام، بإجراءات أمنية مشددة وسط مخاوف من تجمع الحشود على الرغم من إلغاء المهرجان.





وقال العمدة، إنريكي مايا، في حدث تديره صحيفة "دياريو دي نافارا" المحلية هذا الأسبوع: "بالطبع هناك بعض المخاوف. سيكون من السذاجة ألا تقلقوا. لكن لدي ثقة كبيرة في مواطنينا."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





تم دفعها إلى الشهرة الدولية من خلال رواية إرنست همنجواي لعام 1926 "الشمس تشرق أيضًا"، يجذب المهرجان الذي يمتد على مدى ثمانية أيام مئات الآلاف من المحتفلين من جميع أنحاء العالم للشرب والرقص والسباق في الشوارع التي يتبعها ستة ثيران مقاتلين.





لكن في أبريل، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا خارج نطاق السيطرة، ألغت المدينة الاحتفالات لأول مرة منذ أربعة عقود.





يبدأ المهرجان تقليديًا مع "تشوبينازو" عند الظهر في 6 يوليو، عندما يتم إطلاق صاروخ من قاعة المدينة على هتاف الأشخاص المحشورين في المربعة الملبسة بملابس بيضاء وأوشحة عنق حمراء.





هذا العام، ستنصب الشرطة 14 نقطة تفتيش حول شوارع البلدة القديمة الضيقة، وتفرض الامتثال لحدود السعة الصارمة. ستنبه الألواح الإلكترونية المارة عند امتلاء المربعات الرئيسية.





يجب أن تلتزم الحانات والمطاعم، التي يعتمد بعضها على مهرجان الركض أمام الثيران للحصول على خمس إيراداتها السنوية، بالمبادئ التوجيهية البعيدة ويحظر عليها إنشاء طاولات إضافية في الشوارع.





وفي حالة عدم وجود أي من الماشية، ستقوم محطة البث الرسمية TVE بإعادة تشغيل جولات الثيران القديمة، أو "الركض أمام الثيران" كل صباح.