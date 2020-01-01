روسيا: بداية من أغسطس تخفيف خطط خفض إنتاج النفط بالتعاون مع السعودية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن من المتوقع أن تبدأ مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تخفيف تخفيضات إنتاج الخام اعتبارا من أغسطس بحسب ما اتُفق عليه في السابق.

كما قال إن سوق النفط العالمية قد تحقق توازنا بين العرض والطلب في يوليو  بل وربما تواجه نقصا في الخام، بينما قد لا يتعافى استهلاك النفط إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا حتى نهاية 2021.

واتفقت أوبك+، التي تضم روسيا، على خفض إنتاج النفط إجمالا بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو عشرة بالمئة من استهلاك العالمي، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تستمر التخفيضات القياسية حتى نهاية يونيو لكن جرى تمديدها حتى يوليو تموز.

وسيجتمع وزراء من دول رئيسية في أوبك+ في منتصف يوليو  ضمن لجنة تعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لإصدار توصية بشأن المستوى التالي من الخفض.

وقال نوفاك أيضا خلال منتدى فالداي للحوار، وهو مؤتمر اقتصادي جرى عبر الإنترنت يوم الخميس، إنه لم يجر اتخاذ قرار بعد بشأن مستقبل الاتفاق.

وقال ”سنستأنف جزئيا التخفيضات غير المسبوقة اعتبارا من أول أغسطس آب“.

كانت مصادر بأوبك+ هذا الأسبوع أنه لم يتم إجراء نقاشات بعد بشأن تمديد التخفيضات القياسية في أغسطس ، مما يعني أن من المرجح بشدة تخفيفها إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.

وقال نوفاك ”سنرى كيف سيتطور الوضع، وما البيانات الفنية والإحصائيات في يونيو حزيران. لذا ستقوم اللجنة الفنية تحت رعاية أوبك بتحليل الامتثال، ووضع السوق والتوقعات“.

وأضاف أنه لم يجر اتخاذ قرارات بشأن أي تعديلات محتملة على الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الآخرين.

كما قال نوفاك إن الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي ستنخفض بمقدار الثلث هذا العام، مضيفا أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا قد يلحق الضرر بالطلب.

ويوم الخميس، كشفت وزارة الطاقة أن إنتاج النفط الروسي انخفض إلى 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من 9.39 مليون برميل يوميا في مايو أيار، قرب الهدف المحدد بموجب اتفاق مع أوبك+ بحسب ما أورته وكالة إنترفاكس للأنباء

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روسيا رسويا والسعودية النفط

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