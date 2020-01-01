"مش حاطتني كول تون ليه".. حكيم يتصل بأحد معجبيه

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:07 م
حكيم
حكيم
مي مرسي
قام المطرب حكيم بالإتصال، بأحد المتابعين مغازلا له ببعض الكلمات قائلا "لو معرفتش صوتي هزعل"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وغازل حكيم، أحد معجبيه قائلا "مش حاطط الكول تون بتاعي ليه"، ثم ثام بالتحدث مع أبناء هذا الشخص،وتفاعل الجمهور مع خفة دم حكيم ومن خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "شكله انسان طيب وقلبه مرح انت رووعه أستاذ حكيم"،" حكيم محبوب من واحنا صغار واحنا نحبه ونحب اغااانيه جدا جدا انسان عسل عسل عسسسسسل الله يحفظه يارب".

يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويضم الالبوم عدد من الأغاني الشعبية أبرزها "قلبي يا ناس"،"الصعيدي يا دولة"،"ليلة بمبي".

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