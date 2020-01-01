إيقاف العداء الكيني كيبسانج بسبب المنشطات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
قالت وحدة النزاهة في ألعاب القوى يوم الجمعة إن العداء الكيني ويلسون كيبسانج حامل الرقم القياسي العالمي السابق للماراثون عوقب بالإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

وأضافت الوحدة في بيان :"أوقفت محكمة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى العداء الكيني ويلسون كيبسانج لمدة أربعة أعوام بداية من 10 يناير 2020 لعدم إبلاغه عن مكان تواجده وبسبب التلاعب عن طريق تقديم أدلة وشهادات زائفة".

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن كيبسانج لم يبلغ عن مكان تواجده خلال أربع مناسبات ما بين أبريل نيسان 2018 ومايو 2019 في حين يعني عدم الإبلاغ عن مكان التواجد ثلاث مرات في غضون 12 شهرا الإيقاف التلقائي للرياضي المخالف.

وكان كيبسانج الفائز ببرونزية الماراثون في أولمبياد لندن 2012 أوقف بصفة مبدئية في يناير الماضي لعدم إبلاغه عن مكان تواجده والتلاعب في تقديم الأدلة.

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