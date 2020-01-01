أيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لابنها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:45 م
آيتن عامر
آيتن عامر
فايقة محمد عادل
طالبت النجمة أيتن عامر الجمهور بالدعاء لأبنها ، حيث نشرت بوست عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت : ادعو ليوسف حبيبي ربنا يهون عليه الفترة الجاية ، كسر في الترقوة والألم لا يتحمل ، ربنا يهون عليه كل الوجع والألم ويحفظ كل الأطفال يارب.

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مشاركتها في موسم دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية".

وشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجي.

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