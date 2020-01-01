موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

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الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:31 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
أبدى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الرغبة في التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل المارد الأحمر، على موافقة مبدئية من ذئاب الجبل برئاسة محسن صلاح، للتنازل خدمات مهاجم الفريق مقابل مبلغ مالي وعدد من اللاعبين.

وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، طالب بضم ثنائي من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في حال رحيل مهاجمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتفاق مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون، بانتقال طاهر طاهر إلى ملعب التتش سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وجاء اتفاق الطرفين، أثناء تواجد رئيس المقاولون داخل النادي الأهلي بالجزيرة، على هامش اجتماع الأندية لتحديد مصير الدوري العام.

ويعد طاهر طاهر، أحد الأسماء المطلوبة بشدة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم الخط الهجومي تحسبًا لرحيل رمضان صبحي، المحتمل عقب نهاية إعارته من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري.

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