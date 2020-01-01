نجم برشلونة مطلوب في إنتر ميلان

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:31 م
فيدال
فيدال
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان أعرب عن إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع التشيلي آرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يضغط على إدارة النادي اللومباردي من أجل عقد هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة في آخر عامين من إدارة إنتر ميلان من أجل التعاقد مع النجم التشيلي ولكن تلك المحاولات لم تنجح وإستمر النجم التشيلي في صفوف برشلونة.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن فيدال نجم يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2021.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيدال برشلونة وانتر برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ ساعة و 16 دقيقة

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انفجار ضخم يهز تركيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ 41 دقيقة

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

04:31 م

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

04:01 م

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

03:55 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن