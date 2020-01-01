نجم برشلونة مطلوب في إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان أعرب عن إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع التشيلي آرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يضغط على إدارة النادي اللومباردي من أجل عقد هذه الصفقة.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة في آخر عامين من إدارة إنتر ميلان من أجل التعاقد مع النجم التشيلي ولكن تلك المحاولات لم تنجح وإستمر النجم التشيلي في صفوف برشلونة.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن فيدال نجم يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2021.











