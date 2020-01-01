نشرة حوادث الفجر: تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزوج والدته بالبساتين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:31 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

بعد إعلان المجلس...تعرف شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد
أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
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زنا محارم وبيع أطفال.. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزوج والدته
حزن شديد عم منطقة البساتين، التي هزت أركانها جريمة بشعة ولكن هذه المرة الضحية هو الجاني وليس المجني عليه، فبين ليلة وضحاها تحول شاب عشريني يشهد له بحسن الخلق والسمعة الطيبة إلى قاتل أنهى مستقبله بيد والدته التي دهست شرف شقيقته الصغيرة حينما سلمتها إلى عديمي الضمائر لينهشوا لحمها على مسمع ومرأى منها لتصبح وسيلة للمتعة. 
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النيابة الإدارية تعلن وظائف شاغرة لدفعة 2017.. الشروط والتفاصيل
أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، حاجتها لمعاونين جدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. 
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"تنمر وازدراء أديان".. إنذار لمنع إعطاء ميس حمدان تصاريح عمل
أرسل أيمن محفوظ المحامي، إنذارا رسمًيا للدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، لمنع إعطاء تصاريح عمل للفنانة ميس حمدان، والتي سبق لهاَ عمل إعلان "قطونيل" الذي رآه الكثيرين غير ملائم من الناحية الأخلاقية، وسخريتها من الحجاب. 
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كان بيلعب بطيارة ورق".. مصرع طفل صدمه القطار في البدرشين
لقي طالب مصرعه، إثر سقوطه على قضبان قطار بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 
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تحويلات مرورية بنفق زهراء المعادي.. تعرف على السبب
عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح كمرة نفق زهراء المعادي "سقف النفق" القادم من زهراء المعادي تجاه المعادي.
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ميس حمدان قتل حوادث جريمة بوابة الفجر البساتين

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