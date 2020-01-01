المدير التنفيذي للعبور يُثني علي إلتزام الأعضاء بتنفيذ الإجراءات الإحترازية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي



أعرب الكابتن طارق حسين، المدير التنفيذى لنادى العبور، عن سعادته بعودة فتح النادى بعد فترة غلق طويله دامت عدة شهور، بسبب جائحة إنتشار فيرس كورونا، مؤكدًا أن أعضاء الجمعية العمومية هم نبض وقلب النادى.

وأثنى مدير النادي، على إلتزام الأعضاء، بكافة الإجراءات الإحترازية، من حيث إتباع العلامات الإرشادية للتباعد الإجتماعي، بما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ، حفاظاً على سلامة الجميع.

وكانت الإدارة التنفيذية قد بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، قبل إستقبال الأعضاء، من خلال اتباع الإجراءات الإحترازية والإرشادات الطبية السليمة التي توفر الحماية للجميع .

وتتضمن الخطوات الإحترازية أيضا حملات التوعية المكثفة داخل النادي من خلال وضع ملصقات التوعية في كافة أرجاء النادي، مع توفير جهاز كشف إرتفاع درجة الحرارة طبقا للإجراءات الوقائية بهدف الحفاظ على سلامة الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة الفنية المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين .


وعن استغلال فترة توقف النشاط، أكد طارق حسين، أن مجلس الإدارة برئاسة المستشار د. حسام عبدالعزيز استغل تلك الفترة بالشكل الأمثل، حيث تم الإنتهاء من بعض الإنشاءات وتطويرمعظم منشاءات النادى ليصبح مفخره لأعضائه.

وكان نادى العبور أستقبل أعضاء الجمعية العمومية بعد فتح أبوابه امس الأربعاء، وذلك منذ توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة إنتشار فيروس كورونا، وحرص أمن النادى على تطبيق كافة الشروط الإحترازية التى تم التشديد عليها من أجل إستقبال الأعضاء، حيث رفض الأمن دخول أى عضو لا يحمل الكارنيه الخاص بالنادى، فضلا عن ضرورة إرتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

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