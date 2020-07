كارول سماحة تحتفل بوصول أغنيتها للمليون مشاهدة في غضون ٤٨ ساعة

Advertisements





نشرت المطربة كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة الاي طرحتها منذ يومين، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "سماحة ع الفيديو قائلة :" مليون مشاهدة لأغنيتي الجديدة علي يوتيوب بعد طرحها في آقل من ٤٨ ساعة، كارول سماحة ".







وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.





يذكر أن الأغنية ستشكل حصيلة تعاون بين ستة جنسيات مختلفة، حبث أن الشركة ذات أصول سعودية ويتولى مهمة التلحين مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، و التأليف شاعر سورى و فرنسى، في حين يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة،