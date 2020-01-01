محافظ الغربية: 30 يونيو ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف (صور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المشروعات التي تتم على أرض محافظة الغربية تؤكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تؤكد حرص الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطنين في شتي القطاعات الخدمية.

وأكد محافظ الغربية، في بيان صحفي، أن 30 يونيو تمثل ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف في عهد السيسي، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة مجالات البنية التحتية وتطوير العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتعليم العالي والموارد المائية والشباب والرياضة والكهرباء والطرق والكباري.

في هذا السياق، أعلن محافظ الغربية الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المرشحة بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك قبل موعده ب 3 أشهر، بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من الكورنيش بطول 1 كم من سكه المحلة وحتي شارع الأشرف بعد الانتهاء من المرحلة الأولي بمنطقة الاستاد بطول 1 كيلو 300 متر والبدء في المرحلة الثالثة من شارع الأشرف حتي شارع سعيد بطول 800 متر وسيتم استكمال الأعمال بالكورنيش في المرحلة الرابعة والخامسة من شارع سعيد حتي كوبري قحافه ومن كوبري فاروق وحتي مزلقان الجميل فور الانتهاء من اعمال البنية التحتية بمنطقة قحافه والسلحانة.

وقال محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، أن الهدف هو خلق محور موازي للطريق السريع لتسهيل حركه المواطنين في ارجاء المدينة وتقليل الضغط المروري علي الشوارع الرئيسية وخلق متنفس يليق بالمواطنين بالمحافظة بالتزامن مع احتفالات تورة 30 يونيو المجيدة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

محافظ الغربية: 30 يونيو ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف (صور)
محافظ الغربية: 30 يونيو ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف (صور)
محافظ الغربية: 30 يونيو ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف (صور)
محافظ الغربية: 30 يونيو ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف (صور)
محافظ الغربية: 30 يونيو ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف (صور)
محافظ الغربية: 30 يونيو ثورة إنجازات وطنية لا تتوقف (صور)

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