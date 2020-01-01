أول ظهور علني للمستشارة الألمانية وهي ترتدي الكمامة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قامت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بأول ظهور علني لها وهي ترتدي كمامة، بعد رفض اتهامات بالنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع لعدم ارتدائها.

دخلت "ميركل" البوندسرات، المجلس الأعلى للبرلمان، مرتدية كمامة سوداء تحمل علامة EU2020.de، وهو موقع مخصص لرئاسة ألمانيا لمدة ستة أشهر للاتحاد الأوروبي والذي بدأ في 1 يوليو، كما ذكرت وكالة "رويترز".

"ميركل"، التي جعلت حكومتها ارتداء الكمامة إلزامي في بعض الأماكن العامة، سئُلت من قبل صحفي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، لماذا لم يسبق لها أن أحدًا رأها ترتدي كمامة في الأماكن العامة، ردت المستشارة، التي تراقب عن كثب استطلاعات الرأي، أنها لا تحتاج إلى ارتداء كمامة عندما كانت تراقب قواعد المباعدة الاجتماعية، لكنها فعلت ذلك عندما لم تستطع، على سبيل المثال خلال رحلات التسوق الخاصة عندما لم تكن في نظر الجمهور.

وقالت بابتسامة: "لكنني لن أخبرك أين أذهب للتسوق".

وقد تم الإشادة بـ"ميركل" لاستجابتها لأزمة فيروس كورونا المستجد وارتفعت معدلات موافقتها. لقد نجح أكبر اقتصاد في أوروبا في التغلب على جائحة فيروس كورونا أفضل من معظم جيرانه، مدعومًا بإجراءات الإغلاق الناعمة نسبيًا التي سمحت لبعض الأنشطة الاجتماعية والصناعية بالاستمرار طوال أشهر الذروة للوباء، بالإضافة إلى حزم الإنقاذ والتحفيز الضخمة.

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