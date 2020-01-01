أول ظهور علني للمستشارة الألمانية وهي ترتدي الكمامة

قامت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بأول ظهور علني لها وهي ترتدي كمامة، بعد رفض اتهامات بالنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع لعدم ارتدائها.

قامت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بأول ظهور علني لها وهي ترتدي كمامة، بعد رفض اتهامات بالنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع لعدم ارتدائها.