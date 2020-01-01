عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

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توفي النجم محمود جمعة، منذ قليل، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي.



وقد أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي، نبأ وفاته عبر صفحته بموقع "إنستجرام" قائلاً: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".



يشار أن آخر عمل شارك به محمود جمعة هو مسلسل" قوت القلوب"، من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

