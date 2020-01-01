خاص.. حسن يوسف لـ"الفجر الفني:" يوسف الشريف حر وليس من حق أحدًا أن ينتقده

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:17 م
حسن يوسف
حسن يوسف
هبة أحمد



أثار الفنان يوسف الشريف، جدلاً كبيرًا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بعد تصريحاته الأخيرة برفضه لملامسة النساء وعدم قبوله لأداء المشاهد الساخنة التي تعتمد على القبلات والأحضان، وذلك خلال استضافته في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان.

وتحدث الفنان حسن يوسف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":" يوسف الشريف فنان جيد، وهو حر في رأيه، وإذا كان بيشترط كده في العقد،فاللي عاوزه على كده تمام، واللي مش عاوزه يقوله مع السلامة".


وتابع حسن يوسف قائلاً:" أنا كمنتج لو طلب مني ذلك الأمر يا إما أقبل أو أقول له هتصل بيك بعدين"، مُشيرًا إلى أنه ليس من حق أحدًا أن ينتقده أو يمدحه أو يخبره أنه صواب أو خطأ، قائلاً:"ده تصرف شخصي هو حر فيه، ومن يسئ إليه فهو شخص عديم التربية".

وكان يوسف الشريف قد صرح في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، أنه قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد أن نصحه والده بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال بسبب بعض اللقطات التي تضمنها فيلم "هي فوضى"، كما أوضح الشريف أنه يضع شروطًا في عقود أعماله حرصًا على عدم تقديم تلك المشاهد.

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