الرئيس المكسيكي يطير إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل قبل أول اجتماع له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك بيوم.

وقال "لوبيز أوبرادور"، خلال مؤتمر صحفي دوري، إنه سيتم تحديد يوم الجمعة ما إذا كان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو سيحضر أيضًا محادثات مع "ترامب" في واشنطن الأسبوع المقبل، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وسجل تفشي فيروس كورونا في المكسيك رقماً قياسيا بلغ 6741 حالة مؤكدة و679 حالة وفاة يوم الخميس، مما يجعل حصيلة البلاد البالغة 29189 حالة إصابة بكوفيد- 19 أعلى من حالات إسبانيا، على الرغم من أن هذا الحدث المهم طغت عليه عودة ظهور المرض في الولايات المتحدة.

ورداً على ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في ولاية أريزونا، طلب مسؤول الصحة الأعلى في ولاية سونورا المكسيكية المجاورة من الحكومة الاتحادية المكسيكية إغلاق الحدود مؤقتاً أمام الزيارات غير الضرورية من الولايات المتحدة.

وقال وزير الصحة في ولاية سونورا إنريكي كلاوسن يوم الأربعاء: "لا نريد المزيد من عمليات العبور من الولايات المتحدة إلى المكسيك للزوار الذين ليس لديهم أنشطة أساسية. يجب السماح لهم بالعمل فقط".

واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك سابقاً على الحد من عمليات العبور الحدودية غير الضرورية إلى الولايات المتحدة خلال الوباء، لكن المكسيك لم تتحرك لمنع الدخول إلى أراضيها. وبدا من غير المرجح أن توافق وزارة العلاقات الخارجية المكسيكية على طلب كلاوسن.

وأعلنت السلطات المكسيكية أنها ستقوم بفحص الزائرين الوافدين من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو/تموز، حيث سيتم فحص درجة حرارة المسافر وسؤاله عن وجود أعراض، كإجراء وقائي.

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