أصالة تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "الحب والسلام"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرحت المطربة أصالة، منذ قليل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الحب والسلام"، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".


"الحب والسلام"، كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفي إسماعيل، هندسة صوت هاني محروس، ومن إخراج محمد القاضي.


وتحمل الأغنية عدد من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شئ في الحياة النجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنه في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.


يذكر أن آخر أعمال أصالة نصر، أغنية "جيتني مكسور" قدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


أخبار تهمك

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

حازم إمام: الزمالك يحتاج 3 صفقات قوية وطاهر إضافة للأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

قرار جديد من الأهلي فور وصول فايلر للقاهرة

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

طبيب الزمالك يكشف سر غياب نجمي الفريق عن مسحة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجار ضخم يهز تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

12:10 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

02:02 م

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

12:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن