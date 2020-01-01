أصالة تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "الحب والسلام"







طرحت المطربة أصالة، منذ قليل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الحب والسلام"، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب"."الحب والسلام"، كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفي إسماعيل، هندسة صوت هاني محروس، ومن إخراج محمد القاضي.وتحمل الأغنية عدد من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شئ في الحياة النجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنه في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.يذكر أن آخر أعمال أصالة نصر، أغنية "جيتني مكسور" قدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".