بتكلفة 13 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتفقد مجمع مواقف "كوم حمادة" (صور)

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مجمع مواقف كوم حمادة الجديد والمقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بعرض ٢٠ مترا وطول ٣٠٠ متر ويضم ٥ باكيات في عدد ٣ حارات، كما يضم الموقف دورات للمياه ومكاتب للأمن ومكاتب إدارية بتكلفة إجمالية ١٣ مليون جنية للمشروع.





وتم تنفيذ المشروع على ٣ مراحل، شملت المرحلة الأولى أعمال تغطية المصرف بطول ٢٩٢ مترًا بتكلفة ٣ ملايين جنيه والمرحلة الثانية بتكلفة ٥ ملايين جنيه لإنشاء عدد ٢ باكية وأعمال الرصف وتركيب البلدورات والمرحلة الثالثة بتكلفة ٥ ملايين لاستكمال الأعمال.





وفي كلمته أكد محافظ البحيرة، أنه تم توفير عدد ١٠ كرفانات للموقف بكل منهم عدد ٢ باكية بإجمالي عدد ٢٠ باكية سيتم تخصيصهم لذوي الاحتياجات الخاصة لعمل أنشطة خدمية والمحلات الخاصة لمرتادي الموقف، وأشار إلى أهمية الموقف وموقعه في مدخل مدينة كوم حمادة مع طريق قرية بيبان بعيدا عن الكتلة السكنية وبجوار مستشفى كوم حمادة الجديد الأمر الذي سيؤدي للتيسير على المرضى، ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال الخاصة بتركيب الأرصفة الجانبية بالموقف خلال أسبوع.





جاء ذلك عقب تفقده مستشفى كوم حمادة الجديد المقامة على مساحة إجمالية ١٢ ألف متر مربع مساحة مباني ٣١٠٠ متر مربع، بتكلفة بلغت 800 مليون جنية شاملة الأعمال الإنشائية والأثاث والمعدات، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر افتتاحها رئاسيا خلال الأيام القادمة.





وتتكون المستشفى من دور أرضى وعدد ٥ أدوار علوية بطاقة ٢٦٢ سرير وعدد ٧ غرف عمليات وعدد ٢٠ سرير عناية مركزة وعدد ٣١ حضانة وعدد ٣٩ ماكينة للغسيل الكلوي، ويشمل الدور الأرضي على أقسام للطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ وغازات طبية.





بينما يضم الدور الأول قسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، ويضم الدور الثاني إقامة جراحات اليوم الواحد وقسم المناظير وقسم المعامل وبنك الدم وإدارة المستشفى وغرفة الاجتماعات، كما يضم الدور الثالث غرف إقامة للمرضى والدور الرابع يضم غرف إقامة للمرضى وغرف إقامة للأطباء وغرف إقامة للتمريض، أما الدور الخامس والأخير فيضم قسم العمليات الرئيسية وقسم العناية المركزة وقسم عمليات النساء والولادة وقسم الأطفال المبتسرين.



