أستاذ مناعة: أدوية كورونا هي تطوير لعلاجات موجودة من قبل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بطب عين شمس، إن العلماء المصريين شاركوا في العمل على إيجاد حل لفيروس كورونا، ويعكف الكثيرون على عمل دراسات على كل شيء يخص هذا الفيروس، ومحاولة إيجاد علاج ناجح يمكن استخدامه.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن هناك 4 لقاحات يتم دراستها حاليًا بالمركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أن هناك 132 بحث حاليًا في العالم يعمل على إيجاد لقاحات لكورونا، وعمل العلماء المصريين على إيجاد لقاح لكورونا سيكون له صدى عالي جدًا.

وتابع رئيس قسم المناعة والباطنة بطب عين شمس، أن هناك فرق بين الدواء واللقاح، فالأدوية علاجات كيميائية، بينما اللقاحات هي علاجات مناعية وهي عبارة عن أجزاء من الفيروس أو أفكار علاجية هدفها حث الأجهزة المناعية على إفراز أجسام مضادة، موضحًا أن اللقاحات تستخدم للأصحاء لمنع إصابتهم بالمرض، مشددًا على أن الأفكار الخاصة باللقاحات التي يتم تطويرها أفكار علمية حديثة متقدمة جدًا، لافتًا إلى أن أدوية كورونا هي تطوير لأدوية موجودة من قبل بالفعل لاستخدامها لعلاج كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
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