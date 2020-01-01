تقلبات جوية.. الأرصاد تحز من طقس الأسبوع المقبل بسبب هذه الظاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، طقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد تقلبات شديدة وترتفع درجة الحرارة حتى منتصف الأسبوع، ثم تعود وتنخفض مرة أخري.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مما أدي الي عودة ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي.





ومن جهتها، حذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.





وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في ظهور الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على مناطق من جنوب سيناء.





وتتوقع الهيئة أن تستمر موجة ارتفاع درجات ليوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد خلال تلك الفترة، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.





أما عن يومي يوم الخميس والجمعة فتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويكون طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل:





عن درجات الحرارة غدا السبت، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 30 درجة والصغرى 23 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.





اما درجات الحرارة يوم الأحد، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.





وسجلت درجات الحرارة يوم الإثنين، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.





وتبلغ درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.





وتكون درجات الحرارة يوم الأربعاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.





بينما تكون درجات الحرارة يوم الخميس، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.























