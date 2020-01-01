تقلبات جوية.. الأرصاد تحز من طقس الأسبوع المقبل بسبب هذه الظاهرة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:24 م
شبورة
شبورة
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، طقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد تقلبات شديدة وترتفع درجة الحرارة حتى منتصف الأسبوع، ثم تعود وتنخفض مرة أخري.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مما أدي الي عودة ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي.

ومن جهتها، حذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في ظهور الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على مناطق من جنوب سيناء.

وتتوقع الهيئة أن تستمر موجة ارتفاع درجات ليوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد خلال تلك الفترة، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

أما عن يومي يوم الخميس والجمعة فتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويكون طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما جنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل:

عن درجات الحرارة غدا السبت، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 30 درجة والصغرى 23 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

اما درجات الحرارة يوم الأحد، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وسجلت درجات الحرارة يوم الإثنين، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتكون درجات الحرارة يوم الأربعاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

بينما تكون درجات الحرارة يوم الخميس، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.






شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ظواهر جوية طقس اليوم درجات الحرارة الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الأهلي فور وصول فايلر للقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار ضخم يهز تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

حازم إمام: الزمالك يحتاج 3 صفقات قوية وطاهر إضافة للأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب الزمالك يكشف سر غياب نجمي الفريق عن مسحة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 21 ساعة

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

بسبب عاشور.. مرتضى منصور يستفز الأهلي بتصريح مثير

12:10 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في دوري أبطال إفريقيا

02:02 م

صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

12:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن