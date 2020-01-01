طبيب الزمالك يكشف سر غياب نجمي الفريق عن مسحة كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

 

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن كريم بامبو لاعب الفريق أعتذر عن الحضور اليوم لإجراء المسحة نظرا لظروف خاصة .

 

وشدد طبيب الفريق أن بامبو قام بعمل مسحة اليوم بالمكان المتواجد فيه وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالفريق مشيرا إلى أنه سيقوم بالمسحة الثانية مع الفريق بشكل طبيعي .

 

أما فيما يخص موقف محمود عبدالعزيز ، قال أسامة أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي نتيجة الإصابة التي يعاني منها وبالتالي لم يتواجد مع الفريق في التدريبات وعلية لم يتواجد اليوم للخضوع للمسحة مؤكدا أنه يتابع حالة اللاعب والاطمئنان وفحصة بشكل دوري والاشراف علي برنامجه التأهيلي الذي يؤديه للتعافي والعودة .

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